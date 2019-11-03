افتتاح مجمع حضاري وتنموي يضم 100 بيت بدوى بسيناء (فيديو)





عرضت وزارة الدفاع عبر صفحتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، مقطع فيديو يرصد افتتاح تجمع حضاري، وتنموي في سيناء، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في سيناء.وأوضح الفيديو، أن الفريق محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة أناب قائد قوات شرق القناة لافتتاح المرحلة الثانية لقرية الجدي النموذجية، والتي تضم 70 منزل بدوي متكامل، ووحدة صحية، ومركز شباب، ومدرسة، ومحطة تحلية مياه.حيث تم تمويل المشروع بالتعاون مع محاافظة شمال سيناء، ورجال الأعمال، ومنظمات المجتمع المدني، ويتضمن المشروع إنشاء 100 بيت بدوي، كما تم افتتاح مركز شباب قرية الجدي، والوحدة الصحية، والمدرسة الابتدائية، وبئر للمياه العميقة.