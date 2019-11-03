منظمة خريجي الأزهر بالأقصر تطلق قافلة دعوية للإسكندرية بمناسبة المولد النبوي

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر، قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك تحقيقًا لأهداف دعوية مختلفة، بينها إحياء المنهج النبوي في ذكري مولده، ودعم استقرار الدولة والتوعية ضد الشائعات، والوعي بقضايا المرأة.



وقال محمود مرتضى المنسق الإعلامي لمنظمة خريجي الأزهر بالأقصر، إن القافلة التي انطلقت إلى الإسكندرية ضمت 25 واعظًا وواعظة ومعلمين، ترأسهم ضياء الدين أحمد الطيب المنسق العام للمنظمة.



وأوضح "الطيب"، أن هذه القافلة تعد الثانية من نوعها لمحافظة الإسكندرية، وتأتي في اتجاه خطوات المنظمة لتوسيع دائرة التأثير، وتبادل الجهود الدعوية بين المحافظات، كما تجسد جزءًا من جهود الأزهر والمنظمة الرامية لنشر الوسطية والاعتدال، وإحياء المنهج النبوي، عقيدةً وسلوكًا وأخلاقًا.



و أشار إلى أنه من المقرر، إجراء عدة لقاءات وندوات في مختلف أشكال التجمعات بالمساجد، ومراكز الشباب، والأندية، والمدارس، كما ستضم زيارات للكنائس والمظاهر الحضارية الثقافية بمحافظة الإسكندرية.

