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ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح تكشف عن وصية الشحرورة قبل وفاتها (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:08 م
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صباح
صباح
داليا الحسين
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قالت الفنانة جانو فغالي، ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، إن الشحرورة كانت تشعر بقرب وفاتها، مشيرة إلى أن المواطنين تجمهروا أمام منزلها لتحيتها؛ وكانت تريد الخروج لتحيتهم من البلكون ولكن منعت.

وقالت خلال حوارها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع عبر فضائية "cbc"، إن صباح شخصية طيبة ومرحة للغاية رغم شهرتها، مشيرة إلى أن عائلة والدتها تتمتع بالطبيبة والتفاؤل وعدم الحقد والغيرة من الاخرين، معلقة: "كانت طيبة وكريمة زيادة عن اللزوم".

وأضافت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، أنها تركت وصية مكتوبة، بأن تكون جنازتها بالدبكة اللبنانية وعلى نغمات الموسيقى، مؤكدة أنهم كانوا سعيدين لتنفيذ وصيتها، لأنها كانت تشعر بأنها عروس.

وتابعت أنها دائمًا كانت تردد: "مش عايزاكم تعيطوا ولا تلبسوا الأسود عايزاكم ترقصوا وتغنوا"، لافتة أن الرقص بالتابوت ظاهرة منتشرة في لبنان وكذلك في بعض الأرياف المصرية عندما يفقدون شابًا أو عزيزًا عليهم.
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