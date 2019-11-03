ستريم alostora مشاهدة مباراة بيراميدز PlUs كورة ستار مباراة Pyramids بث مباشر مباراة الهلال ضد السد PyRaMiDs beiN Max

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الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:05 م
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مشاهدة مباراة بيراميدز
مشاهدة مباراة بيراميدز
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رابط مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج أفريكانز ، اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر، كورة لايف kora live على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات إياب دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية ، ويسعي فريق بيراميدز للفوز بمباراة او تحقيق نتيجة ايجابية تساعده علي الصعود لدور المجموعات وذلك بعد نجاحه في تحقيق فوز مهم على يانج أفريكانز في مباراة ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة كأس الكونفيدرالية، والتي أقيمت في تنزانيا، بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة بيراميدز ويانج افريكانز بث مباشر كورة اون لاين kora on والقنوات الناقلة
تقام مباراة بيراميدز ويانج افريكانز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت ابو ظبي وبمكن متابعة جميع مباريات بطولة الكوندرالية الإفريقية عبر موقع يلا شوت لايف yalla shoot liveويسعى فريق بيراميدز للفوز على يانج افريكانز والتأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية youtube live، وتذاع المبارة عبر قناة اون سبورت.

مباراة بيراميدز المتوقعة أمام يانج أفريكانز : yalla shoot live hd
في حراسة المرمى :أحمد الشناوى.
في خط الدفاع : عمر جابر، عبد الله بكرى ، رجب بكار ،أحمد منصور.
في خط الوسط : محمد فتحى، محمد فاروق، تراورى، دونجا، .
في خط الهجوم : عبد الله السعيد،دودو الجباس
بث مباشر بيراميدز ويانج افريكانز يلا شوت

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