Yalla شوت NOW: مشاهدة مباراة بيراميدو ويانج افريكانز بث مباشر PyramiGOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش بيراميدز بدون تقطيع NOW

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الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:59 م
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مشاهدة مباراة بيراميدز
مشاهدة مباراة بيراميدز
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يستضيف براميدز منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في مباراة العودة في دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية.
وكان بيراميدز قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي براميدز كلا من إيريك تراوري وعبد الله السعيد.
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