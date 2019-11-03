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إطلالة وردية أنيقة للمغنية "هالسي" على السجادة الحمراء بحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:04 م
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هالسي
هالسي
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز MTV EMA على موقع تويتر لقطات من وصول المغنية الشابة "هالسي" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA في دورته لعام 2019.

ويحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

ويتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين، مجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي ستقدم فقرة غنائية تؤدي بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير "إيكون" الذي يؤدي أغنيته "Cómo No"، ونجم فريق "وان داريكشن" الشاب "نايل هوران" الذي يؤدي أغنيته الجديدة "Nice to Meet Ya"، والمغنية الشابة "هالسي" التي تقدم فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة "Graveyard"، والنجمة "دوا ليبا" التي تقدم فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة "Don't Start Now".
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