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"قيمة اقتصادية".. من هو تركي الجعويني مدير صندوق هدف السعودي؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:23 م
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بوابة الفجر
سمر حسن
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قرر مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، اليوم الأحد، تعيين تركي بن عبدالله الجعويني مديرا عاما للصندوق، في هذا السياق تستعرض "الفجر" السيرة الذاتية لتركي بن عبدالله الجعويني مدير صندوق هدف.

 

تعليمه

تخرج تركي الجعويني من جامعة كلاريون في ولاية بنسلفانيا، بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998، وحصل منها علي درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، كما حصل علي بكالوريوس في علوم الحاسب عام 1994 من "جامعة المحيط الهادئ".

 

في عام 2001م، قد بدأ الجعويني حياته المهنية في البنك السعودى البريطانى "ساب" حيث تدرج في مناصب  الوظيفية حتى وصل لمنصب المدير الإقليمي لشبكات الفروع، وخلال الفترة من عام 2006 حتي 2008، انتقل الجعويني إلى العمل في مجال الاستثمار .

 

حياته المهنية

 

منذ 2009، بدأ الجعويني في العمل مجال الطيران بعدة مناصب في شركة ناس القابضة، تولي الجعويني في 2013، منصب رئيس القسم التجاري لشركة ناس جت للطيران الخاص التابعة لشركة ناس القابضة حتى نهاية 2015م.

 

عمل الجعويني، في يناير 2016م، كمستشار مساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني، ثم تولى منصب مدير عام مطار الملك فهد الدولي بالدمام في مارس 2016م، ترأس برنامج خصخصة إدارة المطار وإطلاق شركة مطارات الدمام (داكو) .

 

في يوليو 2017م، عمل في منصب الرئيس التنفيذي بالشركة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي (2019م)، عمل الجعويني على إعداد الخطط الاستراتيجية للشركة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية بمطار الملك فهد الدولي. 

 

خطة الصندوق

أكدت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجعويني توجه بالشكر والتقدير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، كما أعرب عن تطلعه لتحقيق الأهداف المرجوة التي تخدم عملاء الصندوق والمستفيدين من برامجه ومبادراته.

 

 كما توجه بالشكر لمدير عام الصندوق السابق، الدكتور محمد بن أحمد السديرى على كل مجهوده أثناء إدارة الصندوق، كما تمنى له التوفيق.

 

وأكد الجعويني ، أن الصندوق يعمل خلال الفترة القادمة على مجموعة من البرامج والمبادرات والممكنات الداعمة لتأهيل وتوظيف وتمكين ودعم الكوادر البشرية الوطنية، بالتعاون الاستراتيجي مع القطاعين الحكومي والخاص.

 

إدارة مطار فهد

 

نجح الجعويني في تحقيق عدد من النجاحات خلال إدارته شركة مطارات الدمام «داكو»، في استكمال برامج تخصيص المطارات والمؤسسات، كما عملت الشركة على جذب شركات عالمية من خلال الاعتماد علي التنافسية بالرسوم وأسعار، كما شاركت الشركة تحت قيادته في «معرض المطارات 2019» بمركز دبي للمؤتمرات والمعارض.

 

كما تولى الجعويني منصب الرئيس التنفيذي لمطار الملك فهد الدولي، قد حقق الجعويني زيادة في عدد الركاب حيث استقبل المطار 2,581,724 مسافرا بالربع الأول من 2019، وكما وصل إجمالي عدد الرحلات بنفس الفترة حوالي 24 ألف رحلة، قد حقق بذلك نمو مطرد بنسبة 8% بعدد الركاب، مقارنة بالعام الماضي.

 

في 21 يناير الجاري، احتفلت مطارات الدمام، تحت قيادة تركي الجعويني، بمناسبة حصول مطار الملك فهد الدولي على المركز الثاني في فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في التزامه بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018، وفقاً للتقرير الصادر من موقع OAG، المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران.

 

قد شهد مطار الملك فهد الدولي حركة جوية بمعدل 250 رحلة يومية، كما استند تقرير موقع OAG على تحليل بيانات 58 مليون رحلة من كافة مطارات العالم، فيما تعتمد معايير التقييم على دقة مواعيد الرحلات للإقلاع والوصول خلال 15 دقيقة من المواعيد المجدولة.

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الكلمات المفتاحية

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني البنك السعودي البريطاني

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