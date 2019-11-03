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"روز برترام" أول الواصلين للسجادة الحمراء لحفل جوائز MTV EMA 2019

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:09 م
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بوابة الفجر
فرح أحمد - فريدة أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لجوائز MTV EMA لقطات من ووصل عارضة الأزياء البلجيكية "روز برترام" للسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية MTV EMA، في دورته لعام 2019 الجاري بمدينة أشبيلية الإسبانية.

تحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

حصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

يذكر أن برنامج الحفل يتضمن تقديم عدد مميز من الفنانين، مجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس"، التي ستقدم فقرة غنائية تؤدي بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير "إيكون" الذي يؤدي أغنيته "Cómo No"، ونجم فريق "وان داريكشن" الشاب "نايل هوران" الذي يؤدي أغنيته الجديدة "Nice to Meet Ya"، والمغنية الشابة "هالسي" التي تقدم فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة "Graveyard"، والنجمة "دوا ليبا" التي تقدم فقرة غنائية بأغنيتها الجديدة "Don't Start Now".
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