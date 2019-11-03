ليفانتي يسخر من برشلونة بطريقة مثيرة (صورة)

تعرض فريق برشلونة لهزيمة مدوية، بعدما سقط ضد نظيره ليفانتي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني .





وقام الحساب الرسمي بنادي ليفانتي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بالاستهذاء والسخرية من برشلونة، عقب الفوز المثير الذي حققه على النادي الكتالوني بثلاثية .





ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفانتي صورة له على تويتر، يظهر من خلالها سؤال تم طرحه على محرك البحث الشهير جوجل، وجاء السؤال كالتالي: "ماذا يمكنك أن تفعل في 7 دقائق؟" ليظهر جوجل جميع النتائج الخاصة بأهداف ليفانتي الثلاثة ضد برشلونة.









وكان ليفانتي قد تمكن من إمطار شباك برشلونة بثلاثة أهداف دفعة واحدة في 7 دقائق فقط، مابين الدقيقة 61 إلى 67 من عمر المباراة، ليحول الفريق تأخره بفارق هدف إلى الفوز بثلاثية .





عقب ثلاثية ليفانتي ضد برشلونة.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين بالليجا

وبتلك النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما ارتفع رصيد ليفانتي إلى النقطة 17 في المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة.