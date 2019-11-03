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موعد مباراة ميلان ضد لاتسيو اليوم في الدوري الإيطالي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:03 م
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ميلان ولاتسيو
ميلان ولاتسيو
عبد الرحمن السيد
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يستضيف ملعب سان سيرو المباراة القوية والمرتقبة التي ستجمع ميلان ضد لاتسيو، في إطار منفسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو" .

 

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في ملعب اللقاء

وستلعب مباراة ميلان ضد لاتسيو اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد لاتسيو

ومن المقرر أن تذاع مباراة ميلان ضدلاتسيو اليوم بالدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD4"، التابعة لمجموعة قنوات بي أن سبورتس، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، و بتعليق الجزائري حفيظ دراجي .

 

قبل مباراة ميلان ضد لاتسيو.. ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي لاتسيو في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

 

بينما يتواجد نادي ميلان في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 13 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري .

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