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أرقام سلبية بالجملة تلاحق ريال مدريد عقب التعادل ضد بيتيس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:04 م
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بوابة الفجر
عبد الرحمن السيد
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سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل السلبي ضد ضيفه بيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" .


وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد أهدر فرصة الصعود إلى صدارة جدول ترتيب الليجا، بعدما تمكن ليفانتي من إيقاف قطار برشلونة والتفوق عليه بثلاثية مقابل هدفين.


وتابعت، أن خروج ريال مدريد دون أهداف خلال المباراة ضد ريال بيتيس سبب في العديد من الأرقام السلبية التي تعرض لها الفريق .


وأشارت، أن ريال مدريد فشل في التسجيل على أرضه للمرة الأولى تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، سواء خلال فترته الأولى أو الثانية مع الفريق .


وأضافت، أن ريال بيتيس أصبح الفريق الوحيد في تاريخ الليجا، الذي يواجه ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في ثلاث مباريات متتالية دون استقبال أي أهداف .


وأنهت، أن ريال مدريد فشل في تحقيق الفوز الثالث له على التوالي خلال الموسم الحالي، بعدما تعادل ضد بيتيس، ليفشل في تجاوز حاجز الفوز في مباراتين فقط ويواصل اهتزاز المستوى .


عقب تعادل ريال مدريد ضد بيتيس.. تعرف على ترتيب كلا الفريقين

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 22 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، كما ارتفع رصيد ريال بيتيس إلى النقطة 13 في المركز الرابع عشر .

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