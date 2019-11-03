يلا شووت Everton مشاهدة مباراة توتنهام وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف Tottenham رابط Tottenham vs Everton

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة إيفرتون ضد توتنهام، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضيفًا ثقيلاً على نظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





موعد مباراة إيفرتون ضد توتنهام لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Tottenham ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة إيفرتون ضد توتنهام فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة إيفرتون ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد توتنهام

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون ضد توتنهام حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN sports HD 2، بتعليق علي محمد علي، في إطار منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





بث مباشر لمباراة إيفرتون ضد توتنهام كول كورة COOLKORA

نقدم لكم بث مباشر لمباراة إيفرتون ضد توتنهام أور للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.







