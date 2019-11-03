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صيدلي الفيسبوك يحذر من الوجبات السريعة: تقلل متوسط العمر (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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وجبات سريعة
وجبات سريعة
كساب أحمد
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قال الدكتور باهر السعيد، صيدلي الفيسبوك، إن الجسم يتعامل مع الوجبات السريعة مثل تعامله مع البكتريا، معقبًا: "الجسم بيشوف الوجبات السريعة، كأنها بكتريا ضارة".

وتابع "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "في الكبسولة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الوجبات السريعة تقلل من متوسط العمر، وفقًا لدراسة ألمانية أقيمت على فئران لمدة شهر كامل، وبعد انتهاء الشهر ماتت الفئران، وهذا الأمر ينطبق على أي شخص يزيد عمره عن 50 عامًا.

ولفت إلى أن الوجبات السريعة تسبب السكر وتصلب الشرايين، وهناك دراسة أقيمت على 120 شخص، وجد أن الجسم يكون في حالة تأهب عند تناول الوجبات السرعية، وهذا أمر غير صحي، وتؤدي إلى تغيرات جينية في جسم الإنسان، مشيرًا إلى أن متوسط العمر انخفض في الدول الغربية بمعدل عامين، بسبب الإفراط في تناول الوجبات السريعة.
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