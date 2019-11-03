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صادق الصَباح يشارك ليلى علوي وأحمد مراد فى جلسة بفعاليات "الشارقة الدولي للكتاب 38"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:42 م
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صادق الصّباح
صادق الصّباح
الفجر الفني
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يشارك المنتج اللبناني صادق الصبَاح في جلسة حوارية تحت عنوان "الكتب وصناعة السينما" ضمن فعاليات الدورة الـ 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تزامناً مع نيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، وذلك في قاعة الفكر يوم الثلاثاء المقبل 5 أكتوبر، الساعة 7:15 مساء، بصحبة النجوم ليلى علوي، والسوري عابد فهد، والروائي المصري أحمد مراد، والمنتج اللبناني صادق الصباح. 



وتناقش الجلسة التي ستديرها الإعلامية السورية زينة اليازجي العلاقة الطويلة والتاريخية التي تربط الأدب الإبداعي المكتوب وشاشات السينما والتلفزيون وأثر هذه التجارب الأدبية على المنتجات البصرية ودورها في تعزيز جمالياتها، فيما تسلط الحوارية الضوء على التجارب العديدة والتاريخية في تحويل الروايات إلى أعمال مرئية وتوضيح العراقيل التي واجهتها سواء على صعيد الخجل في الطرح، أو الخوف من الإخفاق في تحقيق تطلعات المشاهدين. 



وتطرح الجلسة تساؤلات عديدة تتجلى في أهمية توظيف الموروث الأدبي بشكل يليق به وضرورة الدفع باتجاه تعزيز هذا الحضور، إلى جانب تناول مسائل فنية تتعلق بكيفية عرضها على الشاشات وأي الأساليب الأنجح في هذه المسألة، كما ستناقش الجلسة كيفية توظيف الموروث الأدبي بشكل يليق به وكيف سيعرض على الشاشات، إلى جانب القاء الضوء على قضية غياب الأعمال الأدبية وأسبابها المتعلقة بغياب الاهتمام من قبل الباحثين أو غياب أدوات البحث من كتّاب السيناريو ورؤى المخرجين، وغيرها الكثير من المحاور المهمة.

 

وتأتى مشاركة صادق الصبَاح فى الجلسة باعتباره أحد أهم المنتجين العرب الذين أنتجوا الكثير من الأعمال المتميزة من خلال شركته "سيدرز آرت برودكشن- صبَاح أخوان" في لبنان، والتي بدأت بالإنتاج السينمائي اللبناني والمصري وتطورت في السبعينات لتشمل اﻹنتاج التليفزيوني والتقنيات السينمائية والتليفزيونية الجديدة الأخرى.

كما نقلت الشركة التى تعد أهم الشركات العربية العديد من الروايات المهمة إلى السينما والدراما التلفزيونية أبرزها "أريد رجلًا" للكاتبة نور عبد المجيد والتي قدمتها الشركة في مسلسل يحمل نفس الاسم وقام ببطولته اياد نصار ومريم حسن، ومسلسل "طريق" المأخوذ عن رواية الشريدة للكاتب نجيب محفوظ وقام ببطولته عابد فهد ونادين نجيم، و5 اجزاء من "قصص القران" للكاتب احمد بهجت وقدمها النجم يحيى الفخراني، بالإضافة لاعمال سينمائية وتلفزيونية اخرى منقولة من روايات وأعمال ادبية
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الكلمات المفتاحية

مهرجان الشارقة صادق الصبّاح الفجر الفني

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