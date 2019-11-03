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وسيم السيسي يكشف سبب هوس العالم بـ توت عنخ آمون (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:57 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن هوس العالم بآثار مقبرة توت عنخ آمون أنها اكتشفت كاملة، ولم تنهب، فضلا على أن الناس ترى توت عنخ آمون مظلوما، حيث أنه مات صغيرا لا يزيد عن 19 عاما، حيث لم يحكم أكثر من 10 سنوات.

وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يتردد أن الملك الذي جاء بعده، وكان رجل دين هو السبب في مقتل توت عنخ آمون، والذي توفي بكسر في الجمجمة، وإن كان البعض يرى أن سبب وفاته هو سقوطه من على المركبة التي يقودها.

وأضاف عالم المصريات: "الناس مهوسة ليس فقط بالذهب في مقتنيات توت عنخ آمون.. ولكن بحجم الحضارة المصرية"، متابعا أن الحضارة المصرية تستحق هذا الهوس.
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