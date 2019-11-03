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انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:43 م
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فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج
أسماء قورة
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أطلقت اليوم الأحد، وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للطلائع، فعاليات البرنامج القومى "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة للعام الثالث على التوالي بالمركز الأوليمبى بالمعادي للطلائع في المرحلة العمرية من (15-18) عام، بمشاركة سفراء الفساد من الطلائع أنفسهم مما تلقوا التدريبات اللازمة في العاميين السابقين ليكونوا نواة لكونهم مدربى المستقبل بالتعاون مع مسئولي التربية والتعليم بالمدارس ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الطلائع في المدارس بالمحافظات المستهدفة ومراكز الشباب المختارة، بالإضافة إلى القيام بمبادرات مجتمعية يقودها الطلائع بأنفسهم بهدف جعلهم قادرين على أن يقوموا بتدربين السفراء الجدد، علاوة على إكسابهم المعارف والخبرات المتنوعة والتي تؤهلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.

كما تهدف ورش العمل بالبرنامج إلى بناء رؤية "مجتمع مصري متماسك" من خلال تدريب النشء على محاور عدة منها نبذ العنف، محاربة الغش، عدم التمييز، الحد من التحرش، عدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة.

يذكر أن الهدف الرئيسى من البرنامج هو خلق جيل جديد من الطلائع يتحلى بالوعي والأخلاق والمبادئ لتمكينهم بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى الوقوف ضد أي فكر تطرفي أو مفاهيم مغلوطة، علاوة على تأهيلهم كسفراء وميسريين.
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
انطلاق فعاليات برنامج "سفراء ضد الفساد" في نسخته الثالثة (صور)
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الكلمات المفتاحية

سفراء ضد الفساد المدارس المجتمع الشباب والرياضة السفراء الجدد

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