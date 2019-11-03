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البلدية يستعد لأبوقير وسط حماس كبير من اللاعبين

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:38 م
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مظاليم
مظاليم
حسام نور
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر تدريبه الأساسي إستعدادا للقاء أبوقير للأسمدة في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات القسم الثاني المجموعة الثالثة. 

البلدية يستعد لأبوقير وسط حماس كبير من اللاعبين

وشهدت التدريبات حماس شديد بين اللاعبين من أجل الدخول في قائمة المباراة وأن اللاعبون عازمون على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيرهم والدخول في المنافسة مرة أخرى.

وكان مصطفى الشامي المشرف العام على الكرة قد عقد جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين وأكد لهم حزن الجميع وغضبهم من نتائج الفريق خلال الجولتين الأولى والثانية رغم تلبية جميع مطالبهم وعدم التقصير معهم سواء من مجلس الإدارة او الجماهير وتمني أن تكون مباراة أبوقير للأسمدة هي بداية عودة الفريق للأنتصارات مرة أخرى.

ويملك فريق البلدية نقطة واحدة من مباراتين حيث تعادل على ملعبه مع دمنهور ثم لقى هزيمة من الرجاء بهدفين مقابل هدف والتي شهدت جدلا تحكيميا من حكم اللقاء محمد أبوخاطر مما دفع المسئولين في البلدية بتقديم شكوى رسمية للجنة الحكام في أبوخاطر.

من ناحية أخرى أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني عقوبة على أحمد الأشقر مدير شؤون اللاعبين ببلدية المحلة بالإيقاف مباراة وغرامة ٥٠٠ جنيه بسبب إعتراض على طاقم التحكيم.

وأكد الأشقر أنه لم يصدر منه أي فعل تجاه حكم اللقاء حيث قام الحكم بتوزيع الكروت الصفراء على لاعبي الفريق وعندما تحدثت معه قام بطردي من الملعب وأنه كان متعنتا جدا ضد لاعبي وجهاز بلدية المحلة ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة أجمع عليها الجميع رغم وجوده أمام الكرة.

من ناحية أخرى قامت الجهات الأمنية بتأجيل لقاء غزل المحلة و المنصورة الي يوم الأربعاء لتعارضها مع إقامة مباراة البلدية وأبوقير في نفس اليوم بالمحلة.

ويحتل بلدية المركز الثامن في المجموعة الثالثة بحري برصيد نقطة واحدة من مباراتين ويتصدر دكرنس قمة المجموعة برصيد ٦ نقاط من فوزين. 

ويلتقي يوم الثلاثاء كل من :

بيلا مع الرجاء
مالية كفر الزيات مع فاركو
البلدية مع أبوقير
الحمام مع دكرنس
الأولمبي مع دمنهور

ويلتقي يوم الأربعاء
غزل المحلة مع المنصورة.
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