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الرئاسة تكشف موعد تطبيق منظومة التأمين الصحي في جنوب سيناء والأقصر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:37 م
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السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
أمنية فوزي
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الصحة عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي وجه ببدء تطبيق ما تم تطبيقه في محافظة بورسعيد في جنوب سيناء والأقصر بداية من شهر مارس.

وأوضح أن وزارة الصحة بدأت بالفعل في تسجيل المواطنين في المحافظتين، حيث تم تسجيل حوالي 500 ألف مواطن حتى الآن، ويتم تدريب الأطقم الطبية في بورسعيد في إطار مظلة النظام الجديد في بورسعيد، لافتًا إلى أن منظومة التأمين الصحي منظومة طموحة جدًا، وسيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كل محافظات مصر تدريجيًا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن تجربة بورسعيد ناجحة، ويتم متابعتها بشكل دوري وعلمي من خلال فرق عملية متخصصة.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة رئاسة الجمهورية جنوب سيناء السيسي التأمين الصحي الأقصر

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