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كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة بيراميدز NOW

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:41 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية أمام منافسًا عنيدًا وصعبًا أمام يانج أفريكانز، مساء الأحد 27 أكتوبر، في إطار مباريات إياب دور الـ 32 الثاني في بطولة كأس الكونفيدرالية.

 

واستطاع نادي بيراميدز في مباراة الذهاب التي خاضها أمام الفريق التنزاني من تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجل الهدف الأول إيريك تراوري في الدقيقة 41 وعبدالله السعيد في الدقيقة 63، بينما أحرز لفريق يانج أفريكانز بابي تشيشيمبي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

 

النتيجة جيدة وليست سيئة لصالح بيراميدز، حيث سيسعى لتسجيل هدف على الأقل وعدم استقبال أهداف داخل شباك مرماه من أجل ضمان تأهله لدور الـ 16.

 

وأعلن المدير الفني لفريق بيراميدز، سيباستيان ديسابر، قائمة فريقه التي ستواجه يانج أفريكانز، والتي ضمت:

 

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنطلق مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الـ 20.00 توقيت القاهرة، 21.00 توقيت مكة المكرمة، 18.00 توقيت جرينتش، وتقام مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على استاد الدفاع الجوي، وتنقل مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز في كأس الكونفدرالية الإفريقية، على قناة أون سبورت إتش دي.

 

التشكيلة المتوقعة لفريق بيراميدز أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

 

خط الدفاع: محمد حمدي، عبد الله بكري، ولفريد كانون، رجب بكار.

 

خط الوسط: نبيل دونجا، إيريك تراوري، محمد فاروق، عبد الله السعيد، عمر جابر.

 

خط الهجوم: جون أنطوي.

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