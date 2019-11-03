خاص.. محمد الشرنوبي للفجر الفني أنا مكمل في حفل الأوبرا

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها اليوم الأحد، إيقاف المطرب الشاب محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.





وفي تصرح خاص للفجر الفني ، قال الشرنوبي أنه متواجد في حفل الموسيقى العربية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية في الدورة ال33 لها.





يذكر أن النزاع بين الشرنوبي والطباخ مطروح أمام نقابة المهن الموسيقية منذ عدة أشهر، حيث اتهمت المنتجة، المطرب الشاب بعدم الالتزام بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما خلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.



