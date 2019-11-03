نيويورك تايمز: ترامب لا يحب ارتداء نظارته علنا ويقوم بإملاء مساعده

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحب ارتداء نظارته أمام الناس، مما يجعله يضطر لإملاء مساعده بما يريد كتابته.





فقد أكدت الصحيفة أن الرئيس ترامب لم يشاهده أحد ينشر تغريداته في الأماكن العامة، لأنه لا يحب ارتداء نظارات القراءة التي يحتاجها لرؤية شاشة هاتفه "الآيفون". وبدلًا من ذلك، يملي الرئيس التغريدة لدان سكافينو، مساعد ترامب ومدير مواقع التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض. وأحيانًا، يقوم سكافينو بطباعة التغريدات المقترحة بخط كبير لكي يوقعها ترامب.





كما أشارت الصحيفة إلى أن ترامب اعتاد نشر تغريداته في بداية اليوم، عندما يكون في المنزل بالبيت الأبيض.ويقوم بنشر ما يقرب من نصف "تغريداته الهجومية" ما بين الساعة 6- 10 صباحًا، وهو الوقت الذي يقضيه غالبًا دون حضور مستشارين.





وشددت الصحيفة على أنه لا يمكن أبدًا أن تقرأ تغريدة للرئيس الأمريكي مرة واحدة فقط. فقد تفاخر الرئيس ترامب 183 مرة بحجم جمهوره أو التصفيق الذي حاز عليه في الأحداث، وهاجم المهاجرين 570 مرة، وأشاد بالطغاة الديكتاتوريين 132 مرة، ووصف وسائل الإعلام الإخبارية بـ"عدو الشعب" 36 مرة. وفي 16 مناسبة، وصف ترامب نفسه بأنه "الرئيس المفضل" للجميع".





وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد شنت هجومًا على الرئيس دونالد ترامب ووصفته بأنه استغل وسائل التواصل الاجتماعي مثلما لم يفعل أي رئيس أمريكي آخر، حيث استخدمها كنقطة انطلاق لتغيير السياسة وهراوة ضد منتقديه ومنصة لتأكيد نفسه.





ويأتي هذا الهجوم "نيويورك تايمز" على ترامب بعد أيام قليلة من تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح الموافقة على المضي قدمًا في إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه، في خطوة كبيرة نحو المرحلة الثانية من التحقيقات الجارية في هذا الصدد.





ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، التي صرحت بأن ترامب "يحتاج لنشر التغريدات مثلما نحتاج لتناول الطعام".





وفي ثلاث مقالات، حللت "صحيفة نيويورك تايمز" منشورات ترامب، ودرست الحسابات التي يتابعها وقابلت العشرات من مسؤولي الإدارة والمشرعين والمديرين التنفيذيين في "تويتر" والأمريكيين العاديين الذين يتابعون تغريداته.







