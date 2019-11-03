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"خبط في النخلة".. كثافات مرورية إثر حادث مروري بشارع فيصل

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:36 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ظهرت كثافات مرورية بشارع فيصل، إثر اصطدام سيارة ملاكي بـ"نخلة"، بمنطقة الطالبية، وجار سحب الكثافات والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة ملاكي بـ "نخلة"، بمنطقة الطالبية، وظهور كثافات مرورية بالطريق.

ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة برجال المرور لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى اصطدامه بـ "نخلة"، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

كثافات مرورية شارع فيصل

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