البرلمان يحيل قرار فرض حالة الطوارئ للجنة العامة بالمجلس

قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إحالة قرار رئيس الحكومة بفرض حالة الطوارئ على اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، وذلك عقب إلقاء رئيس الحكومة بيانًا حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.





وقال عبدالعال، إنه وفقا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.





وخلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان الحكومة بشأن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، على تقديم التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف، وكذلك الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.





وقال رئيس الوزراء في كلمة أمام النواب، إن قوى الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لا سيما وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.





وشمل قرار إعلان حالة الطوارئ 5 مواد، وجاء في المادة الأولى "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية". وتناولت المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".





وفي المادة الثالثة "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".





ونصت المادة الرابعة على "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".





وفي المادة الخامسة: "ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019".













وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار.





وأحال عبدالعال مشروع قانون مقدما من النائبة هانم حسن أبو الوفا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد صلاح خليفة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل القرار بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



