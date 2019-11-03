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"الجوكر وبابلو".. أغاني الراب والمهرجانات تتصدر الأكثر بحثا عبر "يوتيوب"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:26 م
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يوتيوب
يوتيوب
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تصدرت مجموعة من الأغاني "تريند" الأكثر بحثًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال الساعات الماضية، وتنوعت هذه الأغاني بين الراب والمهرجانات، وجاءت على النحو الآتي.

المركز الأول "راب"

احتل المركز الأول فيديو كليب أغنية "فِري" لمغني الراب مروان بابلو، ومولوتوف، بعد أن طرحها مراون منذ يومين، من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحصل مقطع الفديو على أكثر من 535,822 مشاهدة حتى الآن.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع الفيديو كليب لأغنية "فِري"، وجاءت التعليقات إيجابية، فقد عبر النشطاء عن إعجابهم بالكلمات ولحن الأغنية، وأماكن تصوير الفيديو كليب.

 

المركز الثاني "مهرجانات"

جاء المركز الثاني فيديو كليب أغنية المهرجانات "داهية" لمغني المهرجانات حمو بيكا، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 760,287 مشاهدة، بعد أن طُرح من خلال قناة الموزع الموسيقي فيجو الدخلاوي، منذ يومين، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "داهية" غناء كل من حمو بيكا، ونور التوت، وعلي قدورة، وهي من كلمات إسلام المصري، والألحان لـ"فيلو"، والتوزيع الموسيقي فيجو الدخلاوي، ولاقى الفيديو كليب رواجًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

المركز الثالث "راب"

واستقرت في المركز الثالث أغنية الراب "حلم كبير" لـ"رابر" الجوكر، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 653,376 مشاهدة، بعد أن طرحها الجوكر من خلال قناته الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، منذ أسبوع.

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