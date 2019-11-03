Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تظاهرات حاشدة في بيروت وطرابلس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:18 م
Advertisements
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
حلمي رمضان
Advertisements

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن هنام عشرات الآلاف يتظاهرون في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة طرابلس تحت شعار "أحد الوحدة".

هذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، يوم الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.

وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.

وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.

وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية.
وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لبنان طرابلس تظاهرات بيروت احتجاجات لبنان

أخبار تهمك

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الموسيقيين" تقرر وقف محمد الشرنوبي

منذ ساعة الا ربع

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 6 ساعات

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 5 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 21 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

رسالة عاجلة من الرئيس اللبناني للشعب وسط تزايد الاحتجاجات

مصدر حكومي: لا رسوم على اللبنانيين وتوجه لفرض ضرائب مدروسة على المصارف

عاجل... رئيس حزب القوات اللبنانية يعلن استقالة وزرائه من الحكومة

عاجل... مبادرة لبنانية تؤكد المضي في الاحتجاجات حتي تحقيق مطالب المتظاهرين

أول تعليق من الرئاسة اللبنانية على قرارات الحريري

عاجل.. تظاهرات حاشدة تغوز بيروت ومختلف المناطق اللبنانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

01:53 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status