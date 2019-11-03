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البورصات الخليجية تتراجع بنهاية التعاملات.. والسعودية تتراجع بعد إعلان طرح "أرامكو"

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 05:14 م
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البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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تباين أداء البورصات الخليجية اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، مع تراجع البورصة السعودية بأكبر وتيرة يومية بعد أعلان شركة "أرامكو" نيتها الإدراج في البورصة المحلية، مما رفع من مبيعات المستثمرين لإستعداد لشراء أسهم الشركة النفطية.

وهبطت البورصة السعودية بنحو 2 %، و تراجع مصرف الراجحي 1.8 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 2.5 بالمئة، وخسر سهم البنك السعودي البريطاني 4.9 بالمئة بعد أن اعلن عن ثبات أرباح الربع الثالث من العام نتيجة مخصصات خسائر أعلى مرتبطة باندماجه مع البنك الأول، وفقد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة.

وتراجعت بورصة دبي بنحو 1.5 بالمئة، وهوى سهم بنك الإمارات دبي الوطني،  خمسة بالمئة في أكبر هبوط منذ ديسمبر 2018، وقال سوق دبي المالي إن المستثمرين الذين سيشترون في إصدار الحقوق للبنك ينبغي أن يكونوا على دراية بأنهم سيدفعون أيضا إلى جانب سعر الشراء 8.5 درهم رسم اكتتاب لكل سهم.

وأعلن البنك في 17 أكتوبر  زيادة رأسماله عبر إصدار حقوق يصل إلي 6.45 مليار درهم (1.76 مليار دولار) لكنه يقل عما أقرته الجمعية العمومية في فبراير شباط عند 7.35 مليار درهم.

وفقد سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة بينما فقد سهم إعمار مولز 2.6 بالمئة بعد أن حقق مكاسب على مدى يومين، واعلنت إعمار مولز عقب الإغلاق زيادة في صافي ربح الربع الثالث.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة وصعد سهم بنك أبوظبي الأول 0.4 بالمئة.
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الكلمات المفتاحية

طرح أرامكو بورصة دبي البورصة السعودية البورصات الخليجية

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