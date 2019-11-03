مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مصر للهجوم الإرهابي، الذي استهدف موقعا عسكريا بقرية "إنديليمان" في شمال شرق مالي، مما أسفر عن مقتل 54 شخصا وخلّف أعداداً كبيرةً من الجرحى.





وكما أعربت الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب مالي الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.



