والد محمود البنا ينعى جدة راجح: "اللهم اغفر لها"



وكانت الجلسة الأولى عُقدت بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، وأصدر القاضي قراره بتأجيل القضية، وذلك عقب أن طالب محامي المجني عليه التحقق من سن المتهم الأول، ومطالبة محامي الدفاع التأجيل من أجل استكمال باقي الإجراءات.



ومن الجدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى قتل طالب ثانوية عامة بمركز تلا بالمنوفية، على يد "محمد أشرف راجح" وثلاثة آخرين، وجميعهم مقيمين بمركز تلا، وذلك بعد أن دافع "البنا" عن فتاة تعرضت للتحرش والضرب من المتهم الأول.



فقرر المتهم الأول الانتقام منه، وانتظر خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، وبدأ الهجوم عليه والمشاجرة معه، ثم وجه له عدة طعنات بمساعدة الآخرين، أدت إلى سقوطه جثة هامدة على الفور.



وانتشر هاشتاج "راجح قاتل" على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعد في تحويلها إلى قضية رأي عام تتحدث عنها جميع البرامج الإعلامية، وينتظر الأهالي النطق بالحكم على المتهمين.



علق محمد البنا والد محمود البنا، المجني عليه في القضية المشهورة إعلاميًا "بشهيد الشهامة"، والذي قتل على أيدي محمد راجح، على وفاة جدة المتهم اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا،" "اللهم اغفر لها.. ولله الأمر والدوام"وشهدت مراسم الجنازة تواجدًا أمنيًا مكثفًا، وسط توافد الأهالي لتقديم واجب العزاء، في وجود والد محمد راجح ووالدتهوقررت المحكمة في الجلسة السابقة تحويل الشاب المتهم لمحكمة الطفل وذلك بعد إثبات الأوراق الرسمية أنه أقل من 18 عامًا.