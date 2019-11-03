بنى سويف يفوز على المنيا بثنائية في القسم الثاني



فيما أخرى المنيا تغييرات بنزول كلا من حسام حسن وكامل احمد بدلا من عمرو عثمان على دياب



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد عباس مايو، وهشام عبد العزيز ومحمد حسن، وأحمد فريد مراقب لجنة المسابقات وحمدى سعد مراقب لجنة الحكام .



وبهذه النتيجة أصبح رصيد بنى سويف ٩ نقاط ، بالمركز الأول، فيما توقف رصيد المنيا عند نقطة وحيدة بالمركز العاشر.





نجح الفريق الكروى الأول بنادى بني سويف فى تحقيق الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه فريق المنيا بالمباراة التى أقيمت اليوم الأحد، بملعب استاد بنى سويف الرياضى وسط حضور جماهيري ومجالس إدارات الناديين، وذلك بالجولة الثالثة، للموسم الحالي من دوري القسم الثاني.المباراة جاءت صعبة للفريقين وسط تحفظ شديد ، ولعب الفريقان على الاحتفاظ بالكرة والتمريرات القصيرة .وجاءت أهداف بنى سويف فى الدقيقة ٤٠ و٤٦ من الشوط الثانى لكلا من علي وزة ومحمود مكى .بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي المدير الفنى للفريق بدء المباراة بتشكيل مكون من : محمود جمال وحسام البدري ومصطفى صلاح الصفتى ومحروس محمود وأحمد محمود أحمد ورضا محمد عبد عبد العال وعلى محمد على وحسام محمد عيسى ومحمود أبو بكر وكريم اشرف .فيما بدء سمير كمونه المدير الفنى للمنيا المباراة بتشكيل مكون من : محمد حسانين وعمرو كمال وعلى أحمد ومحمد ادم ومحمد محمود وعباس مصطفى والحاج يأت وعمرو عثمان ومحمد عبد المحسن ومصطفى شعبان وأحمد رجب .وخلال اللقاء أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمود مكى ومصطفى صلاح بلية وأحمد عبد الرازق بدلا من رضا عبد العال ومحمد على صادق .