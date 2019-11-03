التفاصيل الكاملة لإكتتاب شركة "أرامكو" السعودية

عقدت شركة أرامكو السعودية، اليوم مؤتمرا صحفيا من أجل الإعلان عن تفاصيل إكتتاب الشركة السعودية، حيث أرادت الشركة إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية.





وأعلن ياسر بن عثمان الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، خلال المؤتمر، عن موافقة هيئة السوق المالية السعودية على الاكتتاب، مشيرا إلى أن الشركة هى الأكثر استقرارا فى توفير الطاقة للعالم.





توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى 2024





وبهذ الصدد، أكد ياسر بن عثمان الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، أثناء المؤتمر الصحفى للإعلان عن اكتتاب شركة ارامكو السعودية قائلا: "الطرح العام الأول لأرامكو هو خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030".





وأضاف ياسر بن عثمان الرميان، أرامكو تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنويا حتى 2024، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية لدخول مساهمين جدد للاستفادة من قدرات الشركة.





"أرامكو" السعودية تصف قرار طرح أسهمها للاكتتاب العام بالخطوة التاريخية

وفي السياق ذاته، أكد أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية أرامكو أنها الشركة الأكثر استقرارا في توفير الطاقة لدول العالم واصفا قرار طرح أسهمها للاكتتاب العام بالخطوة التاريخية.





الامتلاك المباشر لجزء من قيم أرامكو

وقال الناصر في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "أن الاكتتاب يمنح المواطنين والمستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام والغاز .. شركة أرامكو تتمتع بموقف مالي قوي وتدفقات نقدية هي الأفضل عالميا بفضل قلة التكلفة".





كما أكد الناصر أن المركز المالي لشركة أرامكو يتمتع بالقوة والمرونة والتميز بفضل منهجها الصارم في تخصيص رأس المال وتطبيق الضوابط المالية الدقيقية، خاصة أن كلفة الإنتاج هي الأقل.





رؤية 2030 المستقبلية في المملكة

من جهته قال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، إن طرح أسهم أرامكو الأولي يعد خطوة مهمة في تحقيق رؤية 2030، "وإن طرح أرامكو في التداول دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية".





وأضاف الرميان أن الشركة لم تحدد بعد نسبة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسهم التي سيتم طرحها في سوق المال السعودية "تداول"، مشيرا إلى أن نشرة إصدار أرامكو ستصدر في 9 نوفمبر الجاري.





ولفت إلى أن "تحديد نسبة وسعر الطرح سيتم بعد عملية بناء سجل الأوامر"، كما لفت إلى أن "قرار إدراج أسهم للشركة خارج التداول سيتم في الوقت المناسب".





أسهم مجانية حافز للسعوديين

كما أطلقت شركة أرامكو السعودية نظام حوافز للسعوديين وبعض الإعفاءات للمستثمرين الأجانب لتسهيل الاكتتاب في أكبر طرح يشهده العالم، حيث سيحق لكل مستثمر سعودي الحصول على سهم واحد مجاناً مقابل كل 10 أسهم مخصصة له.





ومن الشروط التي تم وضعها ألا يتصرف بالأسهم المخصصة له لمدة 180 يوما من تاريخ الإدراج، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر سعودي على 100 سهم.





أوضحت أرامكو أن الأسهم المجانية ستخصص من أسهم الحكومة ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط.





إعفاء المؤسسات الأحنبية من بعض الإجراءات

أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراراً يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل.





بشرط أن يضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي فيما سيعمل أمين الحفظ المحلي على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.





إضافة إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراراً يقضي بتمكين بعض المؤسسات غير المالية من المشاركة في الاكتتاب العام، رغم أنها لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة - التي سيشار إليها كمستثمرين متخصصين.





وستقدم أرامكو السعودية أو أي من مستشاريها الماليين، قبل تاريخ بدء بناء سجل الأوامر، بيانات كل مستثمر متخصص إلى هيئة السوق المالية.



