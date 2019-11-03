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ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر كبار الليجا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:41 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعثرت الأندية الكبرى في إسبانيا خلال الجولة الحالية من الليجا، حيث بدأت الجولة الثانية عشر في الليجا بالأمس واقيمت مباراة فالنسيا مع فريق إسبانيول في بداية اليوم وحقق الخفافيش انتصارا هاما بثنائية مقابل هدف وحيد.

بينما تعادل فريق ريال مدريد مع فريق ريال بيتيس بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالتقاسم مع فريق برشلونة والذي تعرض لهزيمة قاسية اليوم من فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وكان قد تعادل أيضاً أتليتكو مدريد مع فريق إشبيلية في قمة الجولة بنتيجة هدف لكل فريق، واستفاد البارسا من تعثر جميع الخصوم حتى الآن بالرغم من الهزيمة.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-
1- برشلونة 22 نقطة.
2- ريال مدريد 22 نقطة.
3- أتليتكو مدريد 21 نقطة.
4- إشبيلية 21 نقطة.
5- غرناطة 20 نقطة.
6- ريال سوسيداد 19 نقطة.
7- فياريال 17 نقطة.
8- ليفانتي 17 نقطة.
9- فالنسيا 17 نقطة.
10- اتليتك بلباو 16 نقطة.
11- خيتافي 16 نقطة.
12- اوساسونا 15 نقطة.
13- بلد الوليد 15 نقطة.
14- ريال بيتيس 13 نقطة.
15- إيبار 12 نقطة.
16- الافيس 12 نقطة.
17- مايوركا 12 نقطة.
18- سيلتا فيجو 8 نقاط.
19- إسبانيول 8 نقاط.
20- ديبورتيفو ليجانيس 5 نقاط.

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