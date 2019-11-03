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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية مباريات اليوم الأحد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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تُستكمل بعد ساعات قليلة مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي بدأت منافستها بالأمس بمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق بورنموث على ملعب فيتاليتي وانتهت بنتيجة هدف نظيف لاصحاب الارض على اليونايتد.


بينما نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزا متأخرا على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الفيلا بارك، وفاز فريق مانشستر سيتي على فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.


بينما حقق فريق شيفيلد يونايتد فوزا كبيرا على فريق بيرنلي بنتيجة 3-0، ونجح البلوز في الانتصار بشكل صعب على فريق واتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد.


وتعادل فريق أرسنال مع فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب الإمارات، وفاز فريق برايتون على نوريتش سيتي بنتيجة 2-0، وكانت المباراة الاكثر إثارة هي مواجهة فريق نيوكاسل يونايتد مع وست هام والتي انتهت بفوز نيوكاسل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.


ويأتي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز :-
1- ليفربول 31 نقطة.
2- مانشستر سيتي 25 نقطة.
3- تشيلسي 23 نقطة.
4- ليستر سيتي 20 نقطة.
5- أرسنال 17 نقطة.
6- شيفيلد يونايتد 16 نقطة.
7- بورنموث 16 نقطة.
8- برايتون 15 نقطة.
9- كريستال بالاس 15 نقطة.
10- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
11- ولفرهامبتون 13 نقطة.
12- وست هام 13 نقطة.
13- توتنهام هوتسبير 12 نقطة.
14- بيرنلي 12 نقطة.
15- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة.
16- استون فيلا 11 نقطة.
17- ايفرتون 10 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.

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