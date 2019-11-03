المصائب تتوالي.. برشلونة يفقد أهم أسلحته بعد الهزيمة من ليفانتي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ضربة موجعة عقب مواجهة ليفانتي، بالدوري الإسباني.





برشلونة يسقط أمام ليفانتي

وسقط برشلونة بشكل مفاجئ مهزوما أمام ليفانتي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الأخير، بالجولة الثانية عشر لليجا.





وتعرض الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق، للإصابة خلال المباراة ويغادر أرضية الملعب، بعد مرور 40 دقيقة فقط من المباراة، ليوجه ضربة قاسية للجهاز الفني قبل مباراة دوري أبطال أوروبا.





برشلونة يكشف عن حجم إصابة مهاجمه

وأعلن البلوجرانا، أن سواريز تعرض للإصابة، وبعاني من إصابة في العضلة الخاص للساق اليمنى، وأن موعد عودته يعتمد على مدى تعافيه من الإصابة.





ماركا تكشف مدة غياب سواريز عن برشلونة

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية" في تقرير لها اليوم، أن المدة المبدئية لغياب سواريز، تتراوح مابين أسبوعين إلى شهر، ليقترب من الغياب بمباراتي سلافيا براج التشيكي بدوري أبطال أوروبا، وسيلتا فيجو بالجولة الثالثة عشر للدوري.





كما أشارت الصحيفة إلى أن لويس سواريز لن يتمكن من التواجد مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي بالشهر الجاري، بسبب الإصابة.





ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، والذي فشل في الفوز على ريال بيتيس لحساب نفس الجولة، مكتفيا بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره.