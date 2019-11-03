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ردًا على صواريخ حماس.. إسرائيل تشن سلسلة غارات على غزة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:36 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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شنت إسرائيل سلسلة من الغارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة. وجاءت الهجمات ردًا على وابل من الصواريخ أطلقت في وقت سابق من قطاع غزة على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن أحمد الشهري البالغ27 عامًا، وقُتل خلال هجمات قبل الفجر على مناطق غرب خان يونس يوم السبت.

وأصيب فلسطينيان آخران بجروح متوسطة أو خطيرة في إحدى الغارات، حسب الوزارة.

وتم إطلاق الصواريخ والغارات بعد يوم واحد من اندلاع اشتباكات جديدة كجزء من مظاهرات "مسيرة العودة" بالقرب من حدود القطاع مع إسرائيل.

وقد أسفر ذلك عن إصابة أكثر من 90 فلسطينيًا يوم الجمعة، وبينهم 50 بالرصاص، وفقًا لوزارة الصحة التي تقودها حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، وهاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك المجمع العسكري التابع للقوات البحرية التابعة لحركة حماس، والمجمع العسكري التابع لنظام الدفاع الجوي للمنظمة، ومحاكي الصواريخ، ومرافق التدريب، وموقع تصنيع الأسلحة، ومجمع عسكري. مضيفًا: "استخدم كمخزن أسلحة".

وأشار الجيش إلى أنه تم إطلاق عشرة صواريخ على إسرائيل في وابلين منفصلين ليل الجمعة، مضيفًا أن قذيفة واحدة سقطت على منزل في بلدة سديروت، بينما اعترض نظام الدفاع الصاروخي الحديدي ثمانية صواريخ أخرى.

وكانت هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تُطلق فيها الصواريخ من القطاع على الأراضي الإسرائيلية، بعد هدنة استمرت ستة أسابيع.

وأظهرت أشرطة الفيديو التي نشرها الجيش لحظة قصف المواقع في القطاع في الأراضي المفتوحة.

وحمل الجيش الإسرائيلي حماس المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من غزة، في حين ردت حماس بأن القصف الإسرائيلي كان تصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين الأبرياء والانتقام من الاحتلال.

وتحمل إسرائيل بشكل روتيني حكام حماس في غزة مسؤولية أي عنف ينشأ من القطاع.
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الكلمات المفتاحية

فلسطين غارات اسرائيلية الاستيطان اسرائيل

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