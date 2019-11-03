Advertisements
Advertisements
Advertisements

أونلاين KORAONLINE مشاهدة مباراة المصري كوت دور رابط يلا شوت الجديد kora star بث مباشر مباراة المصري اليوم كورة لايف HD

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة المصري ضد كوتي دي أور، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوتي دي أور من سيشل ضيفًا ثقيلاً على نظيره المصري، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري ضد كوتي دي أور لمشاهدتها عبر كورة أونلاين almasry ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة المصري ضد كوتي دي أور فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة المصري ضد كوتي دي أور، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد كوتي دي أور
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ضد كوتي دي أور حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة on sport، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباشر لمباراة ليفانتي المصري ضد كوتي دي أور كول كورة COOLKORA
نقدم لكم بث مباشر لمباراة المصري ضد كوتي دي أور للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

Advertisements

أخبار تهمك

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 19 ساعة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

اليونايتد يخطف هدف برشلونة بمبلغ خيالي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. ساديو ماني متهم بالسرقة!

منذ أقل من ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 4 ساعات

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:53 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status