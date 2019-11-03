أونلاين KORAONLINE مشاهدة مباراة المصري كوت دور رابط يلا شوت الجديد kora star بث مباشر مباراة المصري اليوم كورة لايف HD

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة المصري ضد كوتي دي أور، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوتي دي أور من سيشل ضيفًا ثقيلاً على نظيره المصري، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر الجاري، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





موعد مباراة المصري ضد كوتي دي أور لمشاهدتها عبر كورة أونلاين almasry ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة المصري ضد كوتي دي أور فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة المصري ضد كوتي دي أور، في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، والثانية مساءًا بتوقيت تونس، والواحدة مساءًا بتوقيت جرينتش.





كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد كوتي دي أور

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري ضد كوتي دي أور حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة on sport، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





بث مباشر لمباراة ليفانتي المصري ضد كوتي دي أور كول كورة COOLKORA

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