نشطاء تكشف عن مكان تنفيذ عملية قتل البغدادي

كشف نشطاء، عن مكان تنفيذ عملية مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، بغارة أمريكية في قرية باريشا شمالي سوريا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الأنسان، رصد نشطاء عملية انسحاب لقوات التحالف الدولي من قاعدة مطار صرين العسكرية بريف مدينة عين العرب شمال شرق سوريا صباح الأحد، وهي ذات القاعدة التي انطلق منها فريق تصفية أبو بكر البغدادي.

وقالت المصادر، إن قاعدة مطار صرين العسكرية كانت قد شهدت على مدار الأيام القليلة الفائتة عملية استقدام أرتال عسكرية وحركة هبوط طائرات أمريكية وإفراغ لطائرات شحن، تزامنا مع عملية تصفية زعيم داعش، والآن تسجل عمليات انسحاب للقوات الأمريكية منها.

وفي سياق متصل، ذكر المرصد أن أكثر من 500 جندي أمريكي ومعدات عسكرية ولوجستية وصلت إلى قاعدة "قسركي" الواقعة على طريق " إم 4" بين تل تمر وتل بيدر، ضمن المنطقة الواصلة بين الحدود العراقية - القامشلي - حلب، وذلك على مدار الأيام الثلاثة الفائتة.

وقال المسؤول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.