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خاص- أحمد ساري: جمهور دمنهور عامل مؤثر في تحقيق الانتصارات (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:24 م
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بوابة الفجر
محمد الشريف
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أكد أحمد ساري لاعب الزمالك الأسبق، والمدير الفنى الحالي لنادي لدمنهور، أن مباراة بيلا هي الأصعب هذا الموسم وأنه لم يتوقع ان يكون فريق بيلا بهذه القوة وهذا الأداء المتميز تحت قيادة ياسر رضوان ورغم تحقيق الفور ألا ان مازال المشوار طويلاا أمام فريق دمنهور وسنعمل علي تصحيح السلبيات خلال اللقاءات المقبلة في ظل تقارب مستوي جميع اندية المجموعة ولا يوجد فريق ضعيف وفريق قوي الكل يلعب من أجل هدف واحد هو حاصد الثلاثة نقاط وهو ما يجعل المنافسة شراسة وقوية جدا بهذه المجموعة


وأشار ساري إلى أنه برغم صعوبة اللقاءات المقبلة مع دمنهور هو أسعاد جماهير دمنهور دائما بمواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقاط من اجل أحتلال قمة المجموعة الثالثة مبكرا.


وأعرب المدير الفني عن حزنه الشديد لعدم تواجد جماهير دمنهور في مباراة بيلا بعد رفض الامن دخولهم مشددا علي ضرورة تواجدهم وراء الفريق البحراوي في أي مباراة خاصتا أنهم عامل موثر جدا في تحقيق أي فوز للفريق الدمنهوري.


وأضاف بأنه والجهاز المعاون واللاعبين تحملموا صعوبات كبيرة منذا بداية فترة الإعداد بسبب وجود ازمة ماليه بالنادي ولكنه رغم كل هذه المعوقات نجح في التعاقد مع مجموعة مميزة من الصفقات بأقل المبالغ المالية.


وطلب ساري بضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي من مجلس إدارة دمنهور للفريق خلال هذه الفترة لتحفيز اللاعبين علي مواصلة النتائج الجيدة ومن أجل إستكمال المسيرة في المزاحمة والمنافسة علي أحتلال قمة المجموعة الثالثة مبكرا.


وناشد أحمد ساري جميع القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية بمحافظة البحيرة بالوقوف خلف الفريق البحراوى لتحقيق الهدف المنشود بالصعود إلى الدورى الممتاز هذا الموسم.


يذكر أن دمنهور حقق الفوز علي بيلا بهدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري القسم الثاني ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحل ضيفا علي الأوليمبي بالجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل.

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