تعرف علي تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد



وانتهي "رامي"، من تسجيل 10 أغاني من الألبوم خصوصًا أنه يفضل أن لا يضم ألبومه المقبل أكثر من 10 أغاني.



وتعاون "رامي" في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم محمد عاطف، أحمد المالكي، توما، وأحمد إبراهيم.





زوجة رامي جمال تتجه إلي عالم التجميل



واحتفل الفنان رامي جمال، منذ عدة شهور بافتتاح مركز تجميل الخاص بزوجته خبيرة التجميل ناريمان الشاذلى، وذلك وسط حضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين.



وحرص رامي جمال على أن يكون الافتتاح على يومين، حيث كان الافتتاح الأول بحضور كبار الفن أبرزهم "سميرة سعيد، كريم فهمي، مصطفى قمر، ساندي، ممدوح موسى، منه فضالي، محمد نور، نادر حمدي، دكتور الأسنان محمد عماد، محمد قمر ونجم الأهلي أحمد الشيخ، الإعلامية فاطيما خليل والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامية نور طلعت، أما الافتتاح الثاني كان حضور الأهل والأقارب.



وقال رامي عن خوض زوجته مجال التجميل: "أساعد زوجتي دائما لتحقيق أحلامها وأكون سندها وظهرها في أي وقت، ومتفائلا بأنها ستحقق إنجازات ونجاحات كبيرة في هذا المجال التي اختارته بكامل إرادتها، وأدعمها دائمًا لتكون الأفضل".



أما ناريمان الشاذلى قالت: "قررت الخوص بمجال التجميل عقب دراستي الكاملة به، ولأنني أحب هذا المجال والعمل به، فكل ما يجعلني سعيدة أن أساعد أي فتاة في تغييرها للأفضل وأن تكون الأجمل".





مفاجأه رامي جمال لزوجته



من المعروف عن الفنان رامي جمال، أن تجمعه علاقة حب قوية بزوجته المطربة المعتزلة ناريمان، حيث اعتزلت مجال الغناء منذ سنوات بناء علي رغبه زوجها رامي جمال، وعلم "الفجر الفني" في ذلك الوقت أن رامي، وناريمان إنتها مؤخرًا سويًا من تسجيل أغنية جديدة، استعدادًا لطرحها والتي تشهد عودة قوية لها.

ولكن رامي، لم يحسم الأمر حتي الأن من طرحها في ألبومه الجديد أم لأ.





جدير بالذكر أن المطربة ناريمان الشاذلى تركت مجال الفن بعد زواجها من رامي جمال منذ أربع سنوات.

يعمل الفنان رامي جمال، حاليًا على قدم وساق لإنتهاء من كافة تفاصيل الألبوم إستعدادًا لطرحه خلال الشهور القليلة المقبلة.