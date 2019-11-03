Advertisements
Advertisements
Advertisements

التفاصيل الكاملة لكتاب "أيام في بيت المحترم" قبل احتفال شافكي المنيري و"نهضة مصر" بإطلاقه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:28 م
Advertisements
أيام في بيت المحترم
أيام في بيت المحترم
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تنظم دار نهضة مصر للنشر احتفالية مع المذيعة شافكي المنيري، حرم الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، لإطلاق أحدث إصدارات الدار وهو كتاب "أيام في بيت المحترم" والذي يتحدث عن الفنان المبدع والإنسان الخلوق ممدوح عبد العليم، وسيقام الاحتفال يوم الاثنين 11 نوفمبر في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والمثقفين.

 

تفاصيل الكتاب

 

لا يتناول الكتاب سيرة ذاتية بمراحل عمرية للفنان ممدوح عبد العليم، ولا يتحدث عن نقد فني لمسيرته الفنية، ولكنه يتحدث عن صورته في عيون زوجته كفنان وإنسان تميز بسمة الاحترام في حياته الخاصة وحياته الفنية.

 

ولذا فهي لا تتحدث عن تواريخ محددة في حياته أو مواقف معينة في عمره، وإنما تتحدث عن أهم ملامح تلك الشخصية من وجهة نظرها كزوجة ارتبطت بعلاقة احترام ومحبة بزوج فاجأها رحيله.

 

الزوج ممدوح عبدالعليم

 

يبدأ الكتاب بشرح أسباب كتابته له وإحساسها بالمسئولية تجاه تلك الشخصية التي ارتبطت بها منذ العام 1995، ويمر على فصول تلخص كل منها صورة في تلك الحياة، فتبدأ بخطاب كتبته له ابنته "هنا" ونشرته في جامعتها بلندن عقب وفاته، ثم فصل عن لقائهما الأول عام 1995 في لندن وكيف شهد بداية ارتباطهما، ثم فصل آخر عن عودتها للقاهرة وارتباطها به وزواجهما، ثم إنجابها لابنتهما وكيف تعامل الفنان ممدوح عبد العليم مع عالم الأبوة منذ اللحظة الأولى.

 

نشأته الفنية

 

بعدها يبدأ السرد للقطات أخرى في الحياة منها علاقته بـأدوار أداها في السينما والتلفزيون والمسرح، وعلاقة تلك الأدوار بشخصية ممدوح عبد العليم ..ثم الحديث عن ملامح حياته وتربيته وانعكاسهما على رؤيته للفن والسياسة والثقافة والإنسانية.

 

رسالة ختام

 

ويختتم الكتاب فصوله بعدد من المحطات منها رسائل شافكي المنيري لممدوح بعد رحيله- منها ما كتبه ممدوح وما كتب عنه في عالم الفن، ومنها عالمه في المنزل من كتب وجوائز وتذكارات لا تزال في مكانها الذي اعتاد وجودها فيه، ثم رسالة ختام عن تخرُّج "هنا"؛ اليوم الذي حلم به ولم يشاركها فيه.

 

كتاب مليء بالتفاصيل الإنسانية والوفاء لزوج وإنسان وفنان أشاد الجميع باحترامه لذاته وللآخرين.    

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار وتشافي ممدوح عبدالعليم دار نهضة مصر أيام في بيت المحترم

أخبار تهمك

عاجل.. ساديو ماني متهم بالسرقة!

منذ أقل من ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 5 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 4 ساعات

اليونايتد يخطف هدف برشلونة بمبلغ خيالي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 19 ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عباس النوري: "صلاح الدين كذبة كبيرة"

شافكي المنيري تبكي على الهواء في ذكرى وفاة ممدوح عبدالعليم

فى ذكرى رحيل ممدوح عبدالعليم الثالثة.. أحب زوجته من النظرة الأولى وتوفي بأزمة قلبية مفاجئة

"فنون جازان" تكرم خليل حسن خليل

شافكى المنيرى تكتب مذكرات ممدوح عبدالعليم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:53 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status