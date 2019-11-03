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جوارديولا يشعل أزمة قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:45 م
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جوارديولا
جوارديولا
محمد الصو
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هاجم الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ساديو ماني نجم ليفربول قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

بيب يتهم ماني بالتحايل على الحكام

واتهم بيب، السنغالي ساديو ماني مهاجم الريدز، بالتحايل على الحكام خلال المباريات للحصول على ركلات جزاء غير مستحقة، والفوز عن طريق السرقة.

ماني يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

وقاد ساديو ماني فريقه للفوز على أستون فيلا، باللحظات الأخيرة بعد إحرازه هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للمباراة لتنتهي لصالح الريدز، بهدفين مقابل هدف بالجولة الحادية عشر من البريميرليج.

وحصل ماني، خلال المباراة على بطاقة صفراء بسبب سقوطه المتكرر داخل منطقة الجزاء، ليواصل ليفربول تصدره جدول المسابقة برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، فاز في 10 وتعادل في واحدة.

بيب يتحدث عن موهبة السرقة لدى ماني

وتحدث بيب جوارديولا في تصريحات خاصة لشبة "بي.بي.سي"، عن فوز ليفربول قبل مواجهة الفريقين بالجولة المقبلة قائلا: " ليفربول يفعل ذلك كثيرا، في السنوات الأخيرة الماضية، لأنه يملك ساديو ماني والذي يمتلك موهبة ساحقة في سرقة الركلات الترجيحية والسقوط المتكرر".


وأضاف جوارديولا: "ماني في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة".


واختتم: "ماني سقط وحصل على ركلتي جزاء، غير مستحقيين أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين ليفوز عن طريقهما، وعلى التحكيم أن يدرك ذلك ويتم التصعيد لتلاشي تلك الركلات المسروقة".

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل، بقمة الجولة الثانية عشر من البريميرليج، حيث يأمل السيتي في تحقيق الفوز الأول له على الريدز في ملعبه، بعدما فاز أخر مرة في عام 2003.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول جوارديولا الدوري الانجليزي

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