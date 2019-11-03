Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأكيدا على العلاقات بين إسرائيل وتركيا.. افتتاح معرض منازل إسطنبول في تل أبيب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
افتتح معرض للبيوت النموذجية التي تضم منازل إسطنبول التاريخية في المركز الثقافي التركي في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، اليوم الأحد.

يعرض المعرض الذي يحمل عنوان "ذكريات طفولتي" أعمال الفنان اليهودي جوزيف سيبي.

ولد سيبي عام 1943 في إسطنبول، وهو أخصائي طبي في جراحة المسالك البولية، في اسطنبول حتى انتقل إلى إسرائيل في عام 1969.

في خطابه الرئيسي خلال المعرض، قال سيبي إن أعماله تعكس ذكريات طفولته في اسطنبول.

من بين ما يقرب من 90 منزلًا نموذجيًا في المعرض كانت منازل إسطنبول التاريخية، بما في ذلك المنزل الذي ولد فيه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا، في سالونيك ومقدسات الديانات المختلفة.

وقال سيبي إنه يعمل في هذه المنازل النموذجية منذ ما يقرب من 35 عامًا، وقد استغرق كل منزل نموذجي له ثلاثة أو أربعة أشهر على الأقل.

"وأضاف سيبي: "هذه المنازل مملوكة لإسطنبول، وليس هنا، لأنه حتى لو حاولت أن أقول كل شيء بالتفصيل، فلن يكفي أن أشرح اسطنبول للناس هنا."

وقال تولغا بوداك القائم بالأعمال التركي في تل أبيب، إن الهدف الرئيسي للمعرض هو التأكيد على العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وصرح بوداك أن الإسرائيليين مهتمون بتركيا وأن هذا المعرض يهدف إلى زيادة اهتمامهم.

العلاقات الإسرائيلية التركية:

هي العلاقات بين دولة إسرائيل وجمهورية تركيا والتي تأسست في مارس 1949 عندما أصبحت جمهورية تركيا ثاني أكبر بلد ذات أغلبية مسلمة (بعد إيران عام 1948)، تعترف بدولة إسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت دولة إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا.

وحققت حكومة البلدين تعاونًا مهمًا في المجالات العسكرية، الدبلوماسية، الاستراتيجية، كما يتفق البلدان حول الكثير من الاهتمامات المشتركة والقضايا التي تخص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يعاني الحوار الدبلوماسي بين البلدين بعض من التوترات، بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان الهجوم على غزة 2009.

وصرح السفير الإسرائيلي "گابي ليڤي" بأن العلاقات بين البلدين سوف تعود إلى مسارها الطبيعي في أقصر وقت.

في 1958، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد بن غوريون ورئيس الوزراء التركي عدنان مندريس اتفاقية تعاون ضد التطرف ونفوذ الاتحاد السوڤيتي في الشرق الأوسط. ترتبط جمهورية تركيا ودولة إسرائيل بعلاقات اقتصادية وعسكرية متميزة.

وفي 1986 عينت الحكومة التركية سفيرًا كقائم بالأعمال في تل أبيب.

وفي 1991، تبادلت الحكومتان السفراء. وفي فبراير وأغسطس 1996، وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري. وقد وقع رئيس الأركان التركي الجنرال چڤيق بير Çevik Bir على تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة بين جيشي البلدين، منها تدريب عروس البحر المعتمد عليها، وهي تدريبات بحرية بدأت في يناير 1998، والعملية أورتشارد للقوات الجوية لكلا البلدين، كما يوجد مستشارون عسكريون إسرائيليون في القوات المسلحة التركية.

وتشتري جمهورية تركيا من إسرائيل العديد من الأسلحة وكذلك تقوم دولة إسرائيل بتحديث الجيش التركي من دبابات وطائرات حربية.

ومنذ 1 يناير 2000، أصبحت اتفاقية التجارة الحرة الإسرائيلية التركية سارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منازل معرض علاقات تل ابيب تركيا اسطنبول اسرائيل

أخبار تهمك

لفتح باب التسويات للموظفين.. "قوى عاملة البرلمان" تقرر تعديل قانون الخدمة المدنية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

اليونايتد يخطف هدف برشلونة بمبلغ خيالي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 5 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 17 ساعة

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ساديو ماني متهم بالسرقة!

منذ أقل من ساعة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

صحيفة إسرائيلية تكشف أسرار العلاقة الخفية بين أردوغان وتل أبيب

إسرائيل تستدعى آخر دبلوماسي تركي بعد تفتيش سفيرها في مطار اسطنبول

الخارجية الإسرائيلية: لن نقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا

الخطوط الجوية التركية تتحدى أردوغان بشأن إسرائيل

تركيا تقدم رحلات مباشرة من تل أبيب الي إزمير

"اتفاقية تحكم العلاقات بينهما".. أشكال التطبيع التركي الإسرائيلي في عهد "أردوغان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:53 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status