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بعد 20 يوما وفحص بلاغات التغيب.. جثة "سيدة الحوامدية" وقاتلها مجهولان

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:09 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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رغم مرور أكثر من 20 يومًا، مازال رجال مباحث الجيزة يواصلوا جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية ومقتولة داخل الزراعات بقرية أم خنان بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأنه تم فحص بلاغات التغيب، خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يتم مطابقة مواصفات إحدى المتغيبات مع مواصفات المجني عليها، مضيفا بأن معاينة رجال المباحث لجثة المجني عليها توصلت إلى أن الجثة لسيدة في العقد الرابع من عمرها، ومصابة بـ 18 طعنة متفرقة بالظهر والبطن والذراع، وكانت مرتدية "عباية لونها أسود وبنطلون".

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر إلى أن المجني عليها كانت مرتدية مصوغاتها الذهبية عبارة عن "حلق، دبلة، غويشة"، مشيرًا إلى أن وجهها مشوه إثر تعرضها لـ "نهش حيواني"، بسبب تواجد الجثة بمكان العثور عليها لعدة أيام.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مقتولة، داخل جوال ملقي برشاح قرية أم خنان، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة وملقاة بمنطقة رشاح قرية أم خنان، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، في حالة انتفاخ، ومصابة بطعنات متفرقة بجسدها، كما تبين أن وجهها متشوه.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية المجني عليها، وسرعة التوصل إلى مرتكب الجريمة، لمعرفة دوافعه حول ارتكاب الجريمة.
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