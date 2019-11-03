"تموين الأقصر" تعلن توزيعها سلع للمواطنين بـ 42 مليون جنيه في أكتوبر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهودها في محاربة الغش التجاري، والقضاء على السلع المنتهية الصلاحية، وجشع التجار، بالإضافة إلى ما تم صرفه للمواطنين من سلع تموينية خلال شهر أكتوبر الماضي.





وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود خلال شهر أكتوبر الماضى بمختلف مدن وقرى محافظة الأقصر، حيث أسفرت عن الآتي:

تحرير 728 محضر ومخالفة تموينية بالأقصر

وأوضح وكيل وزارة التموين، إنه تم تحرير 447 محضر متنوعَا بالأسواق ما بين "عدم اعلان – تراخيص – صلاحية – مجهولة المصدر – ذبح خارج السلخانة – شهادة صحية – بدالين – تجميع وحيازة دقيق مدعم"، بالإضافة إلى ضبط 248 مخالفة تموينية بمخابز متنوعة ما بين "نقص وزن – مواصفات – غلق وتوقف – تصرف وتجميع – سجلات ونظافة"، وضبط 33 محضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز".

و كانت أبرز المضبوطات لحملات التموين في الأقصر خلال شهر أكتوبر: "4 طن دقيق مدعم – نصف طن عصائر وبسكويت ولوليتا منتهية الصلاحية – 800 علية زبادى منتهية الصلاحية – 300 كيلو عسل أسود مجهول المصدر – نصف طن دقيق فاخر منتهي الصلاحية- 98 كيلو لحوم بلدية ذبح خارج المجازر الحكومية – 270 علبه جبنة ربع كيلو- 36 زجاجة زيت طعام منتهى الصلاحية – 100 ك سكر تمويني ناقص الوزن – 200 قطعة باتيه منتهية الصلاحية – 20 كرتونية شيبسى منتهى الصلاحية – 12 اسطوانة بوتاجاز معيبه وغير صالحة للاستخدام – ربع طن حلوى المولد منتهية الصلاحية".

صرف 75 مليون رغيف بلدي لأهالي الأقصر

و ذكر مدير مديرية التموين بالأقصر، أنه تم صرف كمية قدرها 75 مليون رغيف بلدى بمعدل 2،4 مليون رغيف يوم من خلال 300 مخبز بلدى مدعم كما تم صرف كمية قدرها 4044 طن دقيق مدعم من خلال مستودعات الدقيق بالبطاقات التموينية، وتم تحصيل فروق اسعار وغرامات على المخابز بمبلغ 270 ألف و300 جنيه، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بموجب شيكات مصرفية.

و أشار إلى أنه تم صرف 2005 طن سكر تمويني و727،5 طن زيت تمويني و515،5 طن ارز + 72،280 طن مكرونة، بخلاف السلع التموينية الاخرى وبإجمالي مبلغ 42 مليون جنيه وبنسبة 96% من إجمالي ربط المحافظة، بالإضافة إلى تحصيل فروق اسعار وغرامات على البداليين التموينيين بمبلغ 32000 جنية اثنان وثلاثون الف جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بموجب شيكات مصرفية، وتحرير محاضر تموينية ضد بعض التجار التموينيين لتصرفهم في السلع التموينية يقدر ثمنها 105 الف جنيه.





صرف 287 ألف أسطوانة بوتاجاز منزلية

ولفت "صلاح" إلى أنه تم توزيع وصرف 287 ألف و218 اسطوانة بوتاجاز منزلية و13 ألف و86 اسطوانة تجارية، بما يعادل 3644 طن غاز صب، مؤكدًا توافر جميع المواد البترولية من سولار وبنزين بأنواعه بالأسعار المحددة.