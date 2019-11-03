الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات لطاقم مركب مرسى علم المحترق

قررت نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية اليوم الأحد، بحبس 9 أشخاص من طاقم اللنش السياحى "سوزانا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تعرض اللنش لحريق تسبب فى وفاة سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بالكيلو 45 شمال مرسى علم.





حيث وجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش 9، بعد مصرع سائحة أمريكية الجنسية داخل اللنش الذي يقوم برحلة سفارى بمرسى علم.





وتلقت للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارًا باندلاع حريق ضخم بلنش سياحى سفارى بالقرب من شواطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وانقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.



