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الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات لطاقم مركب مرسى علم المحترق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:06 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قررت نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية اليوم الأحد، بحبس 9 أشخاص من طاقم اللنش السياحى "سوزانا"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تعرض اللنش لحريق تسبب فى وفاة سائحة أمريكية الجنسية، وإنقاذ 18 آخرين بالكيلو 45 شمال مرسى علم. 

حيث وجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ لطاقم اللنش 9، بعد مصرع سائحة أمريكية الجنسية داخل اللنش الذي يقوم برحلة سفارى بمرسى علم. 

وتلقت للأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، إخطارًا باندلاع حريق ضخم بلنش سياحى سفارى بالقرب من شواطئ الكيلو 45 شمال مرسى علم، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية الجنسية، وانقاذ 18 آخرين بجانب 12 من طاقم المركب بينهم 3 غواصين.

وتبين بعد ذلك أن السائحة الأمريكية التى لقيت مصرعها كانت عائدة للنش مرة أخرى بعد نقلها للنش آخر لإحضار جهاز لاب توب خاص بها، إلا أنها لقيت مصرعها وسط النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات لى تلك القضية مع طاقم اللنش.
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