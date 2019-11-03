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الإفراج عن سيارات بقيمة 4 مليار و625 مليون جنيها بالإسكندرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:07 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، برئاسة أشرف عبدالعزيز مدير عام جمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر 2019 عن 11948 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 4 مليار و625 مليونا و48 ألف جنيه.

وحسب بيان صادر اليوم، قد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 118 مليونا و304 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 846 مليونا و804 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 192 مليونا و369 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات نحو مليار و157 مليون و478 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 2 مليار و349 مليون و638 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر 2019 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 642 مليونا و14 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 57 مليون و125 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 98 مليونا و420 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عن هذه السيارات حوالى 155 مليون و545 ألف جنيه.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 38 مليونا و798 ألف جنيه.

على جانب آخر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 922 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أكتوبر 2019 بقيمة بلغت مليار ومليون مليون و437 ألفا جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليونا و376 ألف جنيه وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بحوالى 91 مليونا و998 ألف جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 118 مليون و375 ألف جنيه

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 21 مليون و738 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر لعام 2019 حوالى 6 مليار و268 مليون و500 ألف جنيه.

ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 201 مليون و806 ألف جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل مليار و37 مليون و223 ألف جنيه ورسم التنمية 192 مليونا و369 ألفا جنيه والرسوم والغرامات الأخرى 240 مليون و356 ألف جنيه.

ويكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى مليار و671 مليون و755 ألف جنيه.

كما يبلغ إجمالى الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر أكتوبر 2019 حوالى 2 مليار و410 مليونا 175 ألف جنيه.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين
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الكلمات المفتاحية

سيارات جمارك الإسكندرية جمارك اعفاء جمركي

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