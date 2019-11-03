Advertisements
Advertisements
Advertisements

طالب بتشديد العقاب على الزنا.. جلد إندونيسي بعد كشف علاقته مع امرأة متزوجة

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:39 م
Advertisements
جلد إندونيسي
جلد إندونيسي
وكالات
Advertisements

نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن رجل دين إندونيسي بارز، وهو عضو في هيئة أسهمت في تشديد العقاب على الزنا، لعقوبة، تعرض للجلد علنا بعد الكشف عن علاقاته الغرامية مع امرأة متزوجة.

 

وبحسب بي بي سي، تعرض مخلص بن محمد (46 عاما)، وهو من أعضاء مجلس علماء إقليم آتشيه، في وقت سابق من الأسبوع الجاري لـ29 جلدة بعد ضبطه مع صديقته المتزوجة، في سبتمبر الماضي، داخل سيارة متوقفة قرب شاطئ سياحي.

 

وقد أفادت شبكة بي بي سي، بأن المرأة عشيقته تعرضت لعقوبة الضرب بعصا 23 مرة.

 

وأكد حسيني وهاب، نائب عمدة منطقة آتشيه، التي يقطن فيها مخلص، للشبكة البريطانية أن السلطات المحلية قررت طرد رجل الدين هذا من مجلس العلماء الذي يضطلع بتقديم الاستشارة إلى الحكومة والهيئة التشريعية المحليتين بشأن صياغة وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية.

 

وأشارت "بي بي سي" إلى أن منطقة آتشيه تعد الإقليم الإندونيسي الوحيد الذي تطبق فيه قواعد الشريعة، ويعد مخلص أول زعيم ديني يطبق عليه حد الزنا علنا في الإقليم منذ فرض الشريعة رسميا فيه عام 2005.

 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 3 ساعات

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يومين

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 14 ساعة

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ أقل من ساعة

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ أقل من ساعتين

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن إجازة المولد النبوي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 16 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

"تريزيجيه" يسجل .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:53 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

12:59 م

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status