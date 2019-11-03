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الأربعاء.. ندوة بـ"القومي للبحوث الاجتماعية" عن استطلاع رأي المواطنين بشأن النظام الانتخابي المقترح

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في إطار اهتمامه برصد كافة القضايا المجتمعية وإخضاعها للتدقيق والتحليل العلمي، استطلاعًا للرأي على عينة من النخبة المصرية لمعرفة رأيها في النظام الانتخابي المقترح للبرلمان القادم 2020 بغرفتيه ( مجلس النواب والشيوخ).

وفي هذا الإطار، يعقد المركز حلقة نقاشية تحت عنوان "عرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور الخاص في النظام الانتخابي للبرلمان القادم 2020"، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأربعاء ٦ نوفمبر 2019، بمقر المركز.

ويأتي ذلك برعاية الوزيرة غادة والي والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز، وإشراف الدكتورة هويدا عدلي؛ودكتورة حنان أبوسكين الباحث الرئيسي للاستطلاع، وعضوية الدكتورة عبير صالح.
 
يدير الحلقة اللواء رفعت قمصان، ويعقب على النتائج كل من الدكتور إكرام بدرالدين، والدكتور جمال سلامة، والدكتور عبد السلام نوير، والدكتور عمرو هاشم ربيع، والدكتور أيمن عبد الوهاب، والنائب عبد الحميد كمال، والدكتور حسن سلامة.
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