"يسبب العمى والموت".. كيف يمكن حماية نفسك من مرض "حمى الوادي المتصدع"؟





بدأ عدد من محافظات مصر اليوم، بتحصين الماشية ضد مرض" حمى الوادي المتصدع"، وهو أحد الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الحيوانات للإنسان، وتؤدي للإصابة بالعمي ومن مضاعفتها"الموت".





وبهذا الصدد، أعلن الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، عن استمرار حملة التحصين المجانية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بمدن محافظة البحر الأحمر؛ حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض، خاصة عقب إعلان دولة السودان الشقيقة عن انتشار مرض حمى الوادي المتصدع في بلادها.





وقال صهبي إن هذا الإجراء هو "احترازي" حفاظًا على خلو المحافظة ومصر من الأمراض، خاصة وأن البحر الأحمر وعدد من محافظات الجمهورية تعد منافذ مباشرة لدولة السودان الشقيقة، والتي تم إصدار تعليمات من وزير الزراعة بوقف دخول حيوانات من السودان عبر الحدود حفاظًا على الثروة الحيوانية بمصر.





وأضاف صهبي، في تصريح صحفي، أنه حتى الآن تم تحصين 1578 من الماعز، و390 من الجمال، و2099 من الأغنام، و20 جاموسة، و112 بقرة، بإجمالي 4199 رأس ماشية، مع استمرار الحملة المجانية الاحترازية حفاظًا على خلو المحافظة من الأمراض.





وطالب وكيل وزارة الصحة، جميع مواطني البحر الأحمر من المربين للمواشي، عند ظهور أي أعراض مرضية على الحيوان، بسرعة إبلاغ أقرب وحدة بيطرية لفحص الحيوان والتأكد من سلامته.





الأنباء المتداولة حول هذا المرض الخطير أثارت الفزع بين المواطنين، وتسائل البعض منهم حول الأسباب المؤدية له، وكيفية الوقاية منه، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية.





ماهية المرض

هو أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب في الدرجة الأولى الحيوانات، كما أنها تصيب البشر بدرجةٍ أقل، وتسبب العدبد الخسائر الاقتصادية، كما أنها تسبب حدوث إجهاض وموت عند الحيوانات.





ويُصاب بعضها بالحمى التي تنتشر في الكثير من المزارع، وقد تم اكتشاف الفيروس المسبب للمرض أول مرة في عام 1931، وهو من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي للموت.





أعراض حمى الوادي المتصدع

ولمرض "حمى الوادي المتصدع"، عدة أعراض يجب أخذ الحذر منها عندما تبدأ في الظهور على الفرد، وتتمثل الأعراض الأولية، في الإصابة أعراض شبيهة بأعراض مرض الإنفلونزا مثل السعال والحمى وآلام في عضلات الجسم، وصداع في الرأس.





بجانب ظهور الطفح الجلدي والبقع الحمراء في جلد الساقين. الشعور بأوجاع في مفاصل الركبتين. تراجع جهاز المناعة في الجسم، ظهور الفطريات الجلدية، الإصابة بالالتهاب الرئوي المزمن.





وإلى جانب ذلك هناك أيضاً، الشعور بآلام في العظام، وقلة الشهية لتناول الطعام، الإصابة بالتهاب السحايا، بينما توجد بعض الأعراض المتقدمة، ومنها الشعور بآلام في الصدر، ضيق التنفس، والإصابة بمشاكل جسيمة في الرئتين، والتأثير على الجهاز الليمفاوي، والتأثير على الجهاز العصبي المركزي، تحسس العينين للضوء، و فقدان وزن الجسم، وتصلب الرقبة وانتفاخ المفاصل، الإصابة بالامراض العقلية.





أسباب حمى الوادي المتصدع

ولذلك المرض، عدة أسباب حيث تنتقل العدوى من لدغة البعوض المصاب بالمرض، وهي في العادة أجناس الكيولكس، والزاعجة.





وتنتقل العدوى عن طريق التلوث بدم مصاب، و ضعف جهاز المناعة، والنساء الحوامل في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل.





وقد يصاب الإنسان به من خلال التعرض لجزيئات الغبار الملوث بالفيروس، والتعامل مع الماشية المصابة بالفيروس، والعمل في المزارع الملوثة بالفيروس.





إجراءات الوقاية

وللوقاية من هذا المرض يجب على الفرد إتباع عدد من الإرشادات التي حددتها وزارة الصحة، وتتمثل في الحصول على لقاحات مضادة للمرض، بجانب تجنب السفر أو الذهاب للأماكن التي ثبت وجود حالات إصابة فيها مثل السودان، وعزل الماشية المصابة بالمرض عن السليمة، و إغلاق النوافذ جيداً أثناء هبوب الرياح القوية والعواصف، و تقوية جهاز المناعة بتناول طعام صحي يحتوي على مضادات الأكسدة.



