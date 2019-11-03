قرار جديد من الحكومة بشأن موعد اجازة المولد النبوي 2019

أصدر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، منذ قليل قرارًا بشأن موعد إجازة المولد النبوي لعام 2019، بأن يكون يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة بالقطاع العام ، بدلًا من يوم السبت 9 نوفمبر 2019، الذي يعتبر ا جازة أسبوعية.





رؤية هلالِ شهر ربيع الأول

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أعلنت، أن يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، موعد إجازة المولد النبوي الشريف، وذلك بعد استطلاع رؤية هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1441 هجريا.





إجازة المولد النبوي 2019 فلكيًا

أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، أن إجازة المولد النبوي هذا العام ستوافق يوم السبت 9 نوفمبر المقبل، وفقا لما أكدته الحسابات الفلكية.









متى ولد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوم من عام الفيل، بعد محاولة أبرهة غزو مكة وهدم الكعبة، في بيت أمه السيدة آمنة بنت وهب عند جبل المروة وهو أرقى مكان في مكة المكرمة على بعد 200 متر من الكعبة المشرفة.













