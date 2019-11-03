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البرلمان يحيل قرارين جمهوريين للجنة التشريعية والدستورية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:20 م
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بوابة الفجر
إسلام شعراوي
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أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2019 بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناي دار السلام، والمتعلقة بالتعاون الاقتصادي والفني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 5 أغسطس 2019، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وكما أحال رئيس البرلمان، قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

ويصوت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على 4 مشروعات قوانين بصفة نهائية.

وتضم قائمة القوانين على النحو التالي: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، بالإضافة مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".
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